Александр Мельников возглавил исполком «Единой России» в Башкирии

В Башкирии сменился руководитель регионального исполкома «Единой России». Новым главой структуры назначен Александр Мельников. Кандидатуру представил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.
Мельников работает в партии с 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя руководителя и возглавлял отдел технологической работы. Также он является первым заместителем председателя уфимского городского совета.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше