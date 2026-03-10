Ричмонд
Полиция изъяла у 20-летнего ростовчанина почти два килограмма запрещенных веществ

В Азовском районе полиция изъяла у ростовчанина около двух килограммов «запрещенки».

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе полицейские задержали 20-летнего ростовчанина, подозреваемого в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка.

У мужчины обнаружили и изъяли около килограмма «запрещенки», что соответствует особо крупному размеру.

В ходе обыска по месту жительства дончанина полицейские обнаружили дополнительные партии запрещенных веществ массой 647,76 грамма и около 400 граммов. По данным следствия, ростовчанин планировал сбывать наркотики.

В итоге было возбуждено уголовное дело.

