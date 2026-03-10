В Москве выбрали имена для двух щенков из городского приюта

«Короткая и звучная кличка идеально подходит для активной собаки и поможет ей в будущем быстрее осваивать новые команды. Среди вариантов для ее брата, который умеет забавно шевелить ушами, с большим отрывом лидировало имя Арчи. За эту кличку проголосовало 23% участников опроса», — уточняется в сообщении.