В Москве выбрали имена для двух щенков из городского приюта

Юные москвичи выбрали имена для двух щенков из приюта «РусДог».

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Юные москвичи выбрали имена для двух щенков — брата и сестры из столичного приюта «РусДог», девочка получила имя Альба, а ее брата назвали Арчи, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«На платформе “Активный гражданин — детям” завершился опрос, в котором юные москвичи выбрали имена для двух щенков — брата и сестры, спасенных центром социализации бездомных животных “РусДог”. Своим мнением поделились более 5,8 тысячи горожан в возрасте от шести до 14 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребятам предложили выбрать один из девяти вариантов кличек или предложить свой. В итоге девочка с шерстью шоколадного оттенка, белыми пятнами на шее и груди получила имя Альба — за него проголосовали 16% участников.

«Короткая и звучная кличка идеально подходит для активной собаки и поможет ей в будущем быстрее осваивать новые команды. Среди вариантов для ее брата, который умеет забавно шевелить ушами, с большим отрывом лидировало имя Арчи. За эту кличку проголосовало 23% участников опроса», — уточняется в сообщении.