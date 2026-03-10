Нападающий «Авангарда» рассказал, почему не перевозит семью в Омск

По словам 32-летнего хоккеиста, ему нравится играть за Омск, но он пропускает взросление своих детей.
"У нас идут переговоры. Мы обсуждаем многие моменты. Для меня крайне важен фактор семьи, которая не здесь, со мной, а в другой стране. Я пропускаю многие моменты в их жизни, взросление моих детей. Мой сын сейчас учится кататься на коньках, делает свои первые шаги в хоккее. Очень благодарен своей жене, которая в мое отсутствие справляется с тремя детьми.
Мне очень нравится в «Авангарде», мне нравится играть тут, быть частью этой команды. Надеюсь, что мы придем к чему-нибудь, я настроен оптимистично. Сейчас все мое внимание сосредоточено на текущем сезоне, самая важная его часть нам еще только предстоит", — приводит слова нападающего Sport24.
Легионер добавил, что есть много трудностей, чтобы его семья переехала в Омск. Старшему ребенку 3,5 года, младшему — восемь месяцев. По словам хоккеиста, в другой стране рядом с его женой живут родители, которые могут помочь с малышами. А чтобы добраться до Омска, нужно преодолеть большой маршрут и потратить порядка 30 часов.
«У нас очень маленькие дети: старшему три с половиной года, а младшему всего восемь месяцев. Трудностей много, начиная с языкового барьера, заканчивая бытовыми моментами. И мои родители, и родители моей жены живут в Баффало, так что у нее очень много помощи дома. Я знаю, что в “Авангарде” с удовольствием помогут моей семье, если все-таки мы решимся на этот шаг», — сказал Потуральски.
Напомним, ранее «Авангард» сообщил о продлении контрактов с защитниками Семеном Чистяковым, Максимом Лажуа и Марселем Ибрагимовым.
Добавим, американский хоккеист Эндрю Потуральски перешел «Авангард» в прошлое межсезонье. Контракт был заключен сроком на один год.