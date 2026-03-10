Улица имени Владимира Жириновского может появиться в Барнауле

В Барнауле может появиться улица имени Владимира Жириновского. Об этом сообщает издание amic.ru со ссылкой на координатора Алтайского реготделения ЛДПР Сергея Булаева.
Уточняется, что депутат Барнаульской гордумы Алексей Скосырский обратился в администрацию города с предложением увековечить память основателя партии. Он получил официальный ответ от первого заместителя главы города Андрея Федорова.
В документе сказано: при застройке новых кварталов в Барнауле рассмотрят возможность присвоить одной из улиц имя Владимира Жириновского. Пока в городе нет свободных безымянных улиц и проспектов.
Напомним, 25 апреля исполнится 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского. В ноябре 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о широком праздновании юбилея по всей стране.
