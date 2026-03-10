Виталий Хоценко отметил наращивание инвестиций в омскую сферу образования

В заседании также приняли участие председатель областного парламента Александр Артемов, сенатор, Герой России Дмитрий Перминов и представители педагогического сообщества.
На фото: участники заседания / фото Управления пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области.
В частности, губернатор обратил внимание собравшихся на рост темпов обновления образовательных учреждений, который продолжится и в текущем году.
«В этом году объектов в работе ещё больше — 26 школ, шесть детских садов и девять зданий колледжей», — пояснил Виталий Хоценко, добавив, что поддержка Президента Владимира Путина и партии «Единая Россия» поспособствует приведению в порядок свыше 110 омских образовательных организаций до 2028 года.
Среди важных профильных объектов, открывших свои двери в последнее время, глава региона назвал технологический лицей «Авангард», школу в Исилькуле на 550 мест, впереди завершение работ по школам в Ясной Поляне и в Одесском.
Отмечая развитие сферы среднего профессионального образования, Виталий Хоценко выделил работу 6 кластеров проекта «Профессионалитет» в интересах подготовки кадров для ключевых отраслей экономики.
В сфере допобразования отмечен рост заинтересованности юных омичей: порядка 86% ребят 5−18 лет посещают дополнительные занятия по выбору.
Губернатор обратился с благодарностями к омским педагогам, подчеркнув, что поддержанные «Единой Россией» инициативы по выплатам молодым специалистам этой сферы, а также классным руководителям, наставникам и советникам по воспитанию сохранят.