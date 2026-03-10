Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко отметил наращивание инвестиций в омскую сферу образования

Во вторник, 10 марта 2026 года, глава региона Виталий Хоценко выступил на коллегии областного министерства образования, представив важнейшие результаты реализации профильных программ регионального и федерального уровня.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В заседании также приняли участие председатель областного парламента Александр Артемов, сенатор, Герой России Дмитрий Перминов и представители педагогического сообщества.

На фото: участники заседания / фото Управления пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области.

В частности, губернатор обратил внимание собравшихся на рост темпов обновления образовательных учреждений, который продолжится и в текущем году.

«В этом году объектов в работе ещё больше — 26 школ, шесть детских садов и девять зданий колледжей», — пояснил Виталий Хоценко, добавив, что поддержка Президента Владимира Путина и партии «Единая Россия» поспособствует приведению в порядок свыше 110 омских образовательных организаций до 2028 года.

Среди важных профильных объектов, открывших свои двери в последнее время, глава региона назвал технологический лицей «Авангард», школу в Исилькуле на 550 мест, впереди завершение работ по школам в Ясной Поляне и в Одесском.

Отмечая развитие сферы среднего профессионального образования, Виталий Хоценко выделил работу 6 кластеров проекта «Профессионалитет» в интересах подготовки кадров для ключевых отраслей экономики.

В сфере допобразования отмечен рост заинтересованности юных омичей: порядка 86% ребят 5−18 лет посещают дополнительные занятия по выбору.

Губернатор обратился с благодарностями к омским педагогам, подчеркнув, что поддержанные «Единой Россией» инициативы по выплатам молодым специалистам этой сферы, а также классным руководителям, наставникам и советникам по воспитанию сохранят.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше