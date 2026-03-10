В новом лифте в воронежской многоэтажке застряли люди

Утро 6 марта оказалось омрачено для жильцов дома № 37 на Бульваре Победы в Воронеже. В соцсетях сообщили, что три человека и собака ехали в лифте с 4 этажа, когда ощутили, как кабина резко сорвалась вниз. После этого лифт замер и ни на какие кнопки не реагировал. Жильцы не с первой попытки вызвали диспетчера и попросили его о помощи.
По словам пострадавших, в кабине быстро заканчивался воздух и стало трудно дышать, а рабочих все не было. Помощь пришла, когда люди уже находились на грани отчаяния.
В Фонде капремонта многоквартирных домов, который занимается программой замены лифтов, сообщили, что подъемник по этому адресу заменили 7 мая прошлого года, и он еще находится на гарантии.
— 6 марта 2026 года в 8:07 произошла аварийная остановка кабины лифта в 4-м подъезде дома № 37 на Бульваре Победы. В 8:07:55 из кабины лифта поступил вызов на пульт диспетчерской связи, — рассказали в ФКР.
По данным источника, уже через минуту оператор диспетчерской службы связался с кабиной лифта и получил информацию от пассажиров о невозможности выйти из кабины. После фиксации заявки в журнале информацию передали в аварийную службу.
— В 8:20:01 зафиксирован повторный вызов из кабины лифта с дальнейшими переговорами оператора и пассажирами, — утверждают в ФКР. — Оператор сообщила, что аварийный экипаж направлен для эвакуации.
Оказалось, что лифт находится в районе 1-го этажа, ниже точной остановки приблизительно на 10 сантиметров. Прибывшие рабочие вызволили жильцов из кабины в 8:35. При этом сами потерпевшие утверждают, что провели там около полутора часов.
По данным Фонда, лифт отремонтировали в тот же день, — заменили датчик точной остановки. Сейчас подъемник исправно работает.