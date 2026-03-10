В новом лифте в воронежской многоэтажке застряли люди

Утро 6 марта оказалось омрачено для жильцов дома № 37 на Бульваре Победы в Воронеже. В соцсетях сообщили, что три человека и собака ехали в лифте с 4 этажа, когда ощутили, как кабина резко сорвалась вниз. После этого лифт замер и ни на какие кнопки не реагировал. Жильцы не с первой попытки вызвали диспетчера и попросили его о помощи.