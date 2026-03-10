РКС разрабатывает инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией

Как отметили в пресс-службе, модули для РОС и пилотируемые транспортные корабли будут выводиться с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5М». Под нужды именно этой ракеты-носителя холдинг усовершенствует технические и программные средства измерительных комплексов космодромов Байконур и Восточный. После разработки отечественного ПО и конструкторской документации специалисты РКС приступят к интеграции систем в единый комплекс для начала строительства РОС в 2028 году.