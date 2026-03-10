РКС разрабатывает инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) создает наземную инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией (РОС) и ее обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе РКС.
«Наземный сегмент будет включать новую систему антенн и технических средств, расположенных на командно-измерительных пунктах от Калининграда до Камчатки. Выведение модулей и других элементов станции обеспечат комплексы средств измерений, сбора и обработки информации РКС космодромов Байконур и Восточный, а также новый трассовый измерительный пункт на Сахалине, расположенный на “амурской” траектории ракет-носителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что холдинг разрабатывает новый тип унифицированных командно-измерительных станций и технических средств с размещением по всей России для информационного обеспечения и управления космическими аппаратами орбитального комплекса РОС. Для управления станцией также будет модернизирован антенный комплекс геостационарных спутников-ретрансляторов системы «Луч».
Как отметили в пресс-службе, модули для РОС и пилотируемые транспортные корабли будут выводиться с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5М». Под нужды именно этой ракеты-носителя холдинг усовершенствует технические и программные средства измерительных комплексов космодромов Байконур и Восточный. После разработки отечественного ПО и конструкторской документации специалисты РКС приступят к интеграции систем в единый комплекс для начала строительства РОС в 2028 году.