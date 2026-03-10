В МВД назвали причину хлопков и пожара в ЖК на западе Волгограда

Громкие хлопки и вспыхнувший во дворе дома пожар поднял с утра пораньше в выходной понедельник, 9 марта, жильцов ЖК «Каспийская долина» в Дзержинском районе Волгограда.
Горел автомобиль Honda. Пламя перекинулось и на соседнюю иномарку Kia Rio, которую ее владелец припарковал накануне вечером по соседству. Местные жители сняли происходящее на видео.
На место выехали полицейские. Причины пожара выясняли эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ и следственно-оперативная группа. 10 марта в региональном полицейском главке пояснили: машина вспыхнула не сама по себе, это был поджог.
«В настоящее время устанавливается личность подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ “Умышленное повреждение имущества путем поджога”», — подтверждают в пресс-службе ведомства.
Ранее пылающий на трассе грузовик с прицепом засняли на видео проезжающие мимо волгоградцы.