Опрос показал, какую зиму хотят россияне

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Каждому второму (48%) россиянину хотелось бы больше теплых зим, каждому четвертому (24%) — больше морозных, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Зимой 2026 года россияне чаще сохраняли бодрость духа (23%) по сравнению с замерами 2006 года (11%). Сильный мороз негативно сказался на настроении 17% опрошенных, что на 25% меньше, чем в 2006 году. По данным опроса, 48% россиян хотели бы больше теплых зим, 24% респондентов — больше холодных.
На перебои и аварии в связи с похолоданием россияне указали в работе общественного транспорта (38%), теплоснабжения (22%), электроснабжения (20%). В этом году отказаться от походов по личным, бытовым делам из-за морозов пришлось 13% россиянам (в 2006 году — 46%), утеплить дополнительно квартиру — 11% опрошенным (в 2006 году — 33%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 февраля среди 1,6 тысячи опрошенных старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.