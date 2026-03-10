Омичей массово обязывают подписками не жечь леса

В Омской области готовятся к старту пожароопасного сезона — он начнется уже в апреле 2026 года. Пока специалисты ремонтируют технику и прокладывают минерализованные полосы, параллельно идет активная работа с населением. Судя по всему, ставка сделана не только на беседы, но и на бумагу.
Как сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области, профилактическая работа уже набрала обороты. С омичами проведено более 930 бесед о правилах пожарной безопасности. Но главный инструмент — подписка. Жителей региона обязывают письменно подтверждать, что они не будут жечь костры, бросать окурки и нарушать другие запреты.
«Мы делаем ставку не только на быстрое реагирование, но и на предотвращение лесных пожаров. Профилактическая работа уже идет: более 930 бесед и взято 1835 подписок с людей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах», — пояснила начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения госзадания ГУЛХ Инна Вдовина.
Таким образом, уже почти две тысячи омичей официально пообещали лесу не навредить. Остальным, судя по активности ведомства, такая честь еще предстоит.
В этом году на обновление лесопожарной техники из федерального бюджета выделено 17,8 млн рублей по нацпроекту «Экологическое благополучие». К сезону подготовлены 28 лесопожарных станций и два авиаотделения, на страже стоят 454 человека и 212 единиц техники.
Сводный план тушения лесных пожаров, разработанный ГУЛХ, уже утвержден губернатором Виталием Хоценко и согласован Рослесхозом. Как только сойдет снег, лесхозы должны приступить к обустройству и прочистке минерализованных полос, благоустройству зон отдыха и установке аншлагов.