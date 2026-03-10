Боец Игорь Федин из Осинского района героически погиб в зоне СВО

Боец Игорь Федин из Осинского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщил мэр района Борис Хошхоев, сибиряк родился 20 июня 1989 года в Новосибирской области. С 2004 года с мамой и сестрой Игорь переехал в Осинский район. После школы, он учился в колледже на геолога, а в Иркутске работал в охранном агентстве.