Боец Игорь Федин из Осинского района героически погиб в зоне СВО

Боец Игорь Федин из Осинского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщил мэр района Борис Хошхоев, сибиряк родился 20 июня 1989 года в Новосибирской области. С 2004 года с мамой и сестрой Игорь переехал в Осинский район. После школы, он учился в колледже на геолога, а в Иркутске работал в охранном агентстве.
— 29 сентября 2022 года Игорь был мобилизован, проходил военную службу в десантном батальоне войск ВДВ, — рассказал глава Осинского района.
Последний раз защитник Отечества выходил на связь 16 декабря 2025 года. Спустя три дня — погиб. Его служба была отмечена присвоением звания сержанта и представлением к наградам: медалям «Георгий Жуков», «За боевые отличия» и «Участнику Специальной военной операции». У Игоря остались жена и двое детей. Близкие и друзья простятся с героем 11 марта в 13:00 в поселке Приморский.
