Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алматинцы смогут бесплатно ездить на автобусе 15 марта

15 марта в Алматы проезд на общественном транспорте будет бесплатным, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Такое решение принято управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы в связи с проведением Республиканского референдума.

— Мера принята для создания удобных условий для жителей и гостей города в день проведения референдума и обеспечения беспрепятственного передвижения граждан по городу, — сообщили в акимате города.

Бесплатный проезд будет действовать на всех маршрутах городского общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и метро, в течение всего дня.

Горожане смогут воспользоваться общественным транспортом без оплаты независимо от способа оплаты проезда и используемой системы электронного билета.

Управление призывает жителей и гостей города заранее планировать свои поездки и пользоваться общественным транспортом для удобного передвижения по городу в день голосования.