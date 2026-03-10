К чему привел отказ Молдовы от денег МВФ: Доверившись финансовой помощи Еврокомиссии, страна потеряла десятки миллионов евро

«МВФ выдавал нам технические средства, а теперь, в 2025 году, 70% средств поступают из Евросоюза и они являются политическими. Политические деньги имеют хорошую и плохую сторону. Хорошая в том, что тебе больше не надо показывать экономические достижения, которые требует кредитор, прося решить ту или иную проблему с тем же дефицитом, доходами, теперь эти деньги обуславливаются политически: ну, это хорошие ребята, они хотят в Евросоюз, они молодцы, движемся вперед, идёт война в Украине, окажем им поддержку. Но политические деньги очень чувствительны. Если однажды то, что произошло в пятницу в парламенте [с проталкиванием кандидатуры Германа фон Хебеля в комиссию веттинга с нарушением установленных ранее норм] будут трактовать, как откат Молдовы назад во внедрении реформ, то может так случиться, что будут и проблемы с решением о политическом финансировании республики».