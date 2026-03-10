К чему привел отказ Молдовы от денег МВФ: Доверившись финансовой помощи Еврокомиссии, страна потеряла десятки миллионов евро

Потерянные десятки миллионов евро и разлад экономики, как результат решения молдавской власти переключиться с кредитования МВФ на финансовую помощь Еврокомиссии.
Вячеслав Ионицэ отмечает, что у кризиса связей между Кишинёвом и Международным валютным фондом куда более глубокие последствия, чем пытается представить власть.
Во-первых, говорит он, в истории республики были моменты, когда Кишинёв отказывался от взаимодействия с фондом и был момент, когда отказывался фонд, но впервые МВФ решил не финансировать уже согласованную и реализуемую программу и это беспрецедентный случай. И это результат разгрома правящей партией Прокуратуры антикоррупции, откуда была выдавлена Вероника Дрэгэлин.
Во-вторых, фонд кредитовал Молдову под 2%, а когда программа была прекращена, то Кишинёв уже занимал средства под 9,4% на внутреннем рынке, переплатив десятки миллионов евро.
В-третьих, до 2023 года больше половины внешнего финансирования Молдовы обеспечивал МВФ, а ныне на 70% республика зависима от Еврокомиссии. И это главный удар по экономике страны, уверен эксперт:
«МВФ выдавал нам технические средства, а теперь, в 2025 году, 70% средств поступают из Евросоюза и они являются политическими. Политические деньги имеют хорошую и плохую сторону. Хорошая в том, что тебе больше не надо показывать экономические достижения, которые требует кредитор, прося решить ту или иную проблему с тем же дефицитом, доходами, теперь эти деньги обуславливаются политически: ну, это хорошие ребята, они хотят в Евросоюз, они молодцы, движемся вперед, идёт война в Украине, окажем им поддержку. Но политические деньги очень чувствительны. Если однажды то, что произошло в пятницу в парламенте [с проталкиванием кандидатуры Германа фон Хебеля в комиссию веттинга с нарушением установленных ранее норм] будут трактовать, как откат Молдовы назад во внедрении реформ, то может так случиться, что будут и проблемы с решением о политическом финансировании республики».
Ионицэ заметил, что в этой ситуации оперативно восстановить отношения с МВФ не удастся и в лучшем случае во второй половине лета фонд вернётся к вопросу Молдовы, но и там ожидает «безрадостных новостей» в отношении оценки фондом финансово-экономического состояния республики.
