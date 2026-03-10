В Башкирии ожидаются метель, порывистый ветер и снежные заносы на дорогах

МЧС Башкирии предупредил жителей республики об ухудшении погоды. По данным ведомства, в ближайшие сутки в Башкирии прогнозируют снег, местами умеренный. В отдельных районах ожидается метель, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Ветер юго-западный, 9−14 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до −16…-21°, при прояснениях до −23…-28°. Днем столбики термометров покажут −2…-7°. На автодорогах видимость из-за осадков может снижаться до одного-двух километров.