Ги Буше: «Авангард» в большинстве не попадает по воротам, либо броски блокируют"

«Сегодня наши ребята боролись, сражались, мы понимали, чего стоит ожидать. Понимаем, что у соперника сложное положение, они борются за путёвку в плей-офф, здорово выкладывались сегодня, с ними всегда непросто, они блокируют много бросков, не дают много места с шайбой. Так что получилась плотная борьба, мы проделывали много черновой работы, большое количество моментов мы создали, но реализовать их не удалось. В целом мы неплохо экранировали вратаря соперника, но слишком много бросков, которые мы потратили впустую. Нужно было действовать проще и грамотнее», высказался он.