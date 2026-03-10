Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ги Буше: «Авангард» в большинстве не попадает по воротам, либо броски блокируют"

Тренер прокомментировал поражение от «Сибири».

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 9 марта дома уступил 1:2 по буллитам «Сибири» и заработал лишь один балл. Встречу оценил главный тренер «ястребов» Ги Буше.

«Сегодня наши ребята боролись, сражались, мы понимали, чего стоит ожидать. Понимаем, что у соперника сложное положение, они борются за путёвку в плей-офф, здорово выкладывались сегодня, с ними всегда непросто, они блокируют много бросков, не дают много места с шайбой. Так что получилась плотная борьба, мы проделывали много черновой работы, большое количество моментов мы создали, но реализовать их не удалось. В целом мы неплохо экранировали вратаря соперника, но слишком много бросков, которые мы потратили впустую. Нужно было действовать проще и грамотнее», высказался он.

Также тренер отметил: в большинстве у «ястребов» ситуация такая же, как и при «пять на пять».

«…то мы не попадаем по воротам, то наши броски блокируют. Шансов-то у нас огромное количество, моменты создаём, но шайба всё не залетает. Даже в овертайме сегодня у Окулова стопроцентный момент, но его бросок заблокировали», добавил Буше.

Ранее мы также писали, что игру оценил защитник Вячеслав Войнов.