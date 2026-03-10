Шестеро омичей отправились за решетку за изготовление и продажу наркотиков

Омский суд вынес приговор шестерым местным жителям — участникам ОПГ по сбыту наркотиков. 10 марта в прокуратуре региона рассказали, что мужчины и женщины разных возрастов около двух лет — с осени 2022 года по лето 2024-го — торговали онлайн производным 2-(1-бутил-1Н-индазол-3-карбоксомидо) уксусной кислоты и гашишем.
В состав группировки входили мать с двумя дочерьми и невесткой, их сосед и его сын. Одна из женщин изготавливала наркотики у себя дома, они предназначались продажи. При задержании сотрудники полиции изъяли у членов ОПГ более 830 граммов запрещенных веществ, подготовленных к реализации. В ходе разбирательств свою вину никто из фигурантов не признал.
Ленинский районный суд Омска счел собранные доказательства достаточными и назначил омичам наказание: от 7 лет 10 месяцев до 8 лет 8 месяцев тюрьмы. Женщины отправятся в колонию общего режима, а мужчины — строгого. Приговор еще не вступил в силу.
