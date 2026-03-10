Ричмонд
Весной может ухудшаться самочувствие, предупредила врач

Крашкина: весной может ухудшаться самочувствие, возникать апатия и бессонница.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Весной у людей может ухудшаться самочувствие, у них могут возникать апатия, головные боли и бессонница, сообщила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Весна — это непростое время как для природы, так и для человека, который является ее частью. Как природе весной нужно начать новый цикл развития, выбросить листочки, зацвести, так и человеку нужно откуда-то взять силы, чтобы начать новый жизненный цикл», — сказала Крашкина в беседе с информационным порталом РИАМО.

Как добавила врач, по этому причине у многих людей, которые подошли к весне без достаточного энергетического потенциала или жизненного тонуса, в этот период возникают апатия, плохое настроение, головные боли, бессонница.

«Может происходить обострение хронических заболеваний, общее снижение жизненного тонуса, появляется постоянная сонливость. Конечно, состояние состоянию рознь, и необходимо дифференцировать действительно болезненное состояние, которое требует посещения врача, и общее состояние истощения перед началом нового жизненного цикла», — подчеркнула она.