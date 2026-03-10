26 человек сняли со льда за неделю в Ростовской области

За неделю в Ростовской области на водных объектах происшествий не было зарегистрировано. Однако в ходе профилактических рейдов с опасного льда было возвращено 26 человек. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
Также с 2 по 9 марта было зарегистрировано 48 пожаров, жертвами которых стали 11 человек. Трагедии произошли в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, а также в Азовском, Миллеровском, Шолоховском и Заветинском районах. Спасателям удалось спасти 13 человек.
В ведомстве назвали основные причины возгораний, повлекших гибель людей: неисправность электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печного отопления, неосторожное обращение с огнем и курение.
Помимо этого, спасатели семь раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оказав помощь 39 пострадавшим.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!