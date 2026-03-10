26 человек сняли со льда за неделю в Ростовской области

За неделю в Ростовской области на водных объектах происшествий не было зарегистрировано. Однако в ходе профилактических рейдов с опасного льда было возвращено 26 человек. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.