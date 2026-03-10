Ричмонд
В Воронеже выступят артисты из Донбасса

Свое мастерство покажет академический ансамбль песни и танца «Донбасс».

17 марта в Воронеж приедут артисты из ДНР. В театре оперы и балета выступит ансамбль песни и танца «Донбасс». Коллектив является культурной визитной карточкой Донецкой Народной Республики. И сейчас гастролирует по всей России.

Воронежцам артисты покажут программу «Многонациональный Донбасс» (6+), во всей полноте раскрывающую облик донецкого края, который населяют представители более ста этносов. Концерт отразит культурное богатство и единство народов в составе большой многонациональной семьи.

Коллектив исполнит русские народные и казачьи песни, романсы на слова Никитина, Некрасова и всеми любимые задушевные песни советских композиторов. Танцевальная группа ансамбля представит музыкальные ритмы, яркий колорит и народные мотивы русских, белорусских, армянских, татарских, цыганских плясок.