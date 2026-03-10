МЧС объявило омичам штормовое предупреждение

В ближайшие дни, 11 и 12 марта, на территории Омской области прогнозируют неблагоприятные погодные условия. По данным Обь-Иртышского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в среду и в первой половине ночи в четверг местами разыграется ветер с порывами до 26 м/с.