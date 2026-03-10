Ричмонд
МЧС объявило омичам штормовое предупреждение

Опасные метеоусловия ожидают 11 и 12 марта.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни, 11 и 12 марта, на территории Омской области прогнозируют неблагоприятные погодные условия. По данным Обь-Иртышского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в среду и в первой половине ночи в четверг местами разыграется ветер с порывами до 26 м/с.

Синоптики предупредили также о снегопадах с метелями. Видимость значительно ухудшится. На автомобильных дорогах вероятны снежные заносы, а также снежный накат. В связи с опасными метеоявлениями региональное управление министерства чрезвычайных ситуаций призывало жителей жить осторожными и следить за погодными условиями.

«Будьте предельно внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершай резких маневров, управляя автомобилем. Обогревая жилье, не перекаливайте печи и не перегружайте электросети. При возникновении происшествий и ЧС звоните по номеру телефона 101», — напомнили спасатели.

Ранее «КП-Омск» подробно рассказала о резком похолодании в начале рабочей недели.

