«Ещё не конец!» Россиянин, которого сочли умершим, перенёс операцию

63-летний Александр Алексеев из Омска пережил бюрократический кошмар: летом 2025 года он узнал, что официально мертв, и только недавно смог доказать обратное. Из-за этого мужчина пережил кучу бюрократических проблем, одной из которых стал перенос важной операции на сердце.
В разговоре с omsk.aif.ru Александр Алексеев рассказал, как прошла операция и что его ждёт дальше.
Откладывали четыре раза.
Александр Алексеев перенёс сложную операцию на сердце в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина. Её должны были сделать ещё в октябре прошлого года, но из-за того, что несколько месяцев мужчина был «мёртв», её откладывали 4 раза.
"Меня уже прооперировали, но это ещё не всё. Из-за упущенного времени успели сделать только то, что было возможно сейчас. Теперь нужно набраться сил, восстановиться и привести показатели в порядок, чтобы можно было делать следующую операцию. Примерно через месяц-полтора, может, два, будет ещё одна.
И всё это из-за той самой бюрократической ошибки. У меня планово операция должна была быть ещё в 2025 году. А из-за всех этих переживаний и проблем состояние здоровья ухудшилось. Я не привык жаловаться, но это так. Теперь приходится делать всё, чтобы ещё сильнее не усугубить ситуацию, а потом уже оперироваться.
Когда основные вопросы решу, придётся вновь обращаться в суд. Разборки ещё будут. Но главное, что первый шаг уже сделан. Сейчас здоровье на первом месте, а суд потом. Самое важное — чтобы состояние ещё больше не ухудшилось", — рассказал omsk.aif.ru Александр Алексеев.
По словам пенсионера, после того, как здоровье придёт в норму, он планирует восстановить справедливость и получить возмещение морального вреда.
Но есть и хорошая новость — ему всё же удалось полностью вернуть возможность пользоваться всеми доступными услугами — записываться к врачу через «Госуслуги» и совершать покупки.
«Я умер, но я жив».
Александр Алексеев летом 2025 года узнал, что официально он мертв. Его банковские карты заблокировали, пенсию перестали платить, а жизненно важную операцию на сердце пришлось отложить на неопределенный срок.
Мужчина отправился в МВД, где подтвердили: да, по документам он действительно умер, и человека под его данными уже похоронили. В ЗАГСе ждал новый удар.
«Пусть родственники приходят. Вас нет в живых. Вы умерли», — таков был первый ответ сотрудницы учреждения.
Позже выяснилось: роковая ошибка произошла в больнице. Туда доставили неизвестного мужчину, который, по словам врачей, назвался Александром Алексеевым. Настоящий Алексеев ранее наблюдался в этой больнице, и его карта была в системе. Медики не стали проводить дополнительных проверок — не позвонили родственникам, не обратились в полицию.
Через несколько дней пациент скончался, и его оформили под чужим именем. На основании этой справки ЗАГС зарегистрировал смерть живого человека. Неизвестного похоронили на Юго-Восточном кладбище под фамилией Алексеев. Кто покоится в той могиле, не установлено до сих пор.
Восемь месяцев восстановления прав через суд стали настоящим испытанием. Александр оказался полностью без денег — все счета заморозили. «Деньги кончились быстро. Наличные, для того чтобы купить что-то или проехать на такси, в одно мгновение кончились. Транспортная карта не работала», — рассказывает он.
Вместе с супругой, тоже неработающей пенсионеркой, выживали на ее сбережения, которых едва хватало на самое необходимое. Чтобы объездить все инстанции, нужны были деньги на проезд. Иногда Александру приходилось заходить в автобус и честно признаваться кондуктору, что заплатить нечем. «Иногда меня выгоняли из автобуса, а иногда сердобольные контролеры разрешали проехать», — делится он.
Большую часть пути приходилось преодолевать пешком. В июле 2025 года, на пике «посмертной» эпопеи, он прошел более 300 километров только по Омску — таковы данные шагомера в телефоне.
Суды и операции.
Позже прокуратура Октябрьского округа, куда обратился пенсионер, провела проверку и встала на его защиту. Надзорное ведомство подало в суд иск об установлении юридического факта нахождения Алексеева в живых, исправлении актовой записи о смерти и взыскании компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил, присудив мужчине 40 тысяч рублей компенсации. Карты разблокировали, пенсию частично возобновили.
Александр Алексеев настроен добиваться новой компенсации за пережитое. Omsk.aif.ru продолжит следить за судьбой пенсионера, который пережил бюрократическую несправедливость.