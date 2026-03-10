«Ещё не конец!» Россиянин, которого сочли умершим, перенёс операцию

И всё это из-за той самой бюрократической ошибки. У меня планово операция должна была быть ещё в 2025 году. А из-за всех этих переживаний и проблем состояние здоровья ухудшилось. Я не привык жаловаться, но это так. Теперь приходится делать всё, чтобы ещё сильнее не усугубить ситуацию, а потом уже оперироваться.