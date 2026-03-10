Ричмонд
Свидетель пришел в суд Новокузнецка со шприцем, отверткой и таблетками

Судебные приставы нашли в сумке мужчины потайной карман с запрещенными предметами.

Источник: Комсомольская правда

Свидетель заявился в суд со шприцом, отверткой и подозрительными таблетками в Новокузнецке. Об этом сообщает сайт VSE42.Ru со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов Кузбасса.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районном суде. Мужчина пришел на заседание по делу о незаконных действиях с наркотиками — слушали дело его сожительницы. Его поведение сразу показалось сотрудникам ФССП подозрительным.

При досмотре в сумке обнаружили скрытый потайной карман. В нем лежали шприц, игла к нему, флакон с неизвестным веществом, изогнутая отвертка и расфасованные по пакетикам таблетки. Все это проносить в здание суда запрещено.

Нарушителя передали полиции вместе с опасными находками. На него составили административный протокол.

