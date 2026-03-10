В Госдуме предложили конфисковать имущество родственников коррупционеров

«Коррупционеры, как правило, хитрые люди и все наворованное регистрируют и переписывают зачастую на членов семьи и близких друзей. Неудивительно, что внезапно их жены становятся бизнесвумен, а дочери, сыновья, родители и братья обрастают дорогой недвижимостью. В то время как сам чиновник гол как сокол», — сказал Шеремет РИА Новости.