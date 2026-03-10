Ричмонд
В Госдуме предложили конфисковать имущество родственников коррупционеров

Депутат Шеремет предложил конфисковывать имущество родственников чиновников.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил конфисковывать имущество родственников замешанных в коррупции чиновников, потому что последние нередко записывают незаконно нажитое именно на близких.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее предложил в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества.

«Коррупционеры, как правило, хитрые люди и все наворованное регистрируют и переписывают зачастую на членов семьи и близких друзей. Неудивительно, что внезапно их жены становятся бизнесвумен, а дочери, сыновья, родители и братья обрастают дорогой недвижимостью. В то время как сам чиновник гол как сокол», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, родственники чиновника, попавшегося на взятке, должны пройти тщательную проверку со стороны силовиков и объяснить происхождение имущества или денег на счету в банке.

«Если под проверки будет попадать ближайшие окружение чиновника, то желание у него заниматься коррупцией заметно поубавится», — считает депутат.

