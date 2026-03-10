МЧС рассказало про подтопления в ряде районов Беларуси

«С начала года паводковыми водами были подтоплены один участок дороги, талыми водами были подтоплены 18 частных жилых домов, 41 подворье, восемь подвалов, девять хозяйственных построек и два других здания», — отметил Буто.
Также он добавил, что на данный момент подтопленными остаются один участок дороги и два частных подворья. Пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено.
В рамках подготовки к весеннему половодью МЧС заранее приняло комплекс мер. В частности, сформированы отряды для оперативного реагирования на возможные подтопления.
По обращениям граждан сотрудники МЧС выезжают на места возможных подтоплений и проводят разъяснительную работу.
«В том числе уточняется необходимость отселения в случае невозможности пребывания граждан по месту жительства в связи с высоким уровнем воды. Но пока таких вопросов не возникало», — пояснил Буто.
По его словам, места временного размещения граждан подготовлены во всех регионах страны. Для информирования населения данные о подтоплениях размещаются на интерактивных картах на сайтах МЧС, БелТА и «Красного Креста». При необходимости возможно также оповещение через СМС или сообщения на телевидении.
В МЧС порекомендовали жителям потенциально подтопляемых территорий заранее подготовиться к возможному подъему воды: очистить территорию вокруг дома от снега и льда, освободить дренажные канавы от мусора, обеспечить отвод талой воды, а также перенести ценные вещи и продукты из подвалов на верхние этажи или чердак.
В ведомстве подчеркнули, что гидрологическая обстановка в период весеннего половодья находится под постоянным контролем.