МЧС рассказало про подтопления в ряде районов Беларуси

По его словам, места временного размещения граждан подготовлены во всех регионах страны. Для информирования населения данные о подтоплениях размещаются на интерактивных картах на сайтах МЧС, БелТА и «Красного Креста». При необходимости возможно также оповещение через СМС или сообщения на телевидении.