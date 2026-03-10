Синоптик пообещал москвичам на выходных погоду «миллион на миллион»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Москвичей ожидает к выходным погода «миллион на миллион» с потеплением до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, во вторник с опережением климатического графика на 10 суток, в Москве начнется метеорологическая весна.
«С пятницы до воскресенья в атмосфере ожидается непререкаемое господство антициклона, благодаря чему погода будет малооблачная — “миллион на миллион”, по ночам — минус 2 — плюс 1, в середине дня — плюс 7 — плюс 10», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в среду москвичей ждет солнечная и сухая погода, ночью будет около 0 градусов, днем — до плюс 8 градусов. В ночь на четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись небольшим дождем, на минимальном термометре будет не ниже плюс 1 — плюс 3 градусов, днем распогодится и потеплеет до плюс 7 градусов.
Он заключил, что аналогичная погода сохранится и в начале следующей недели.