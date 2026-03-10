Как предотвратить деменцию, рассказала доктор Парецкая

Деменция — это не просто забывчивость, а приобретенное слабоумие. Человек медленно превращается в «овоща», теряя связь с реальностью. Однако риски можно снизить, делится врач Елена Парецкая.
Как показали исследования, поможет работа с конкретными факторами риска. И первый из них — отсутствие непрерывного обучения.
«Мозгу нужна постоянная тренировка. И это не игра в шарики на телефоне: новые навыки, языки, хобби — это ваша инвестиция в будущее. Развиваться нужно на протяжении всей жизни», — поясняет врач.
В среднем возрасте следует обратить внимание на слух: невылеченная тугоухость — серьезный враг мозга. Следует контролировать уровень холестерина, не поддаваться депрессии — болезни, которая бьет по мозгу. Нужно избегать травм головы. Вести подвижный образ жизни, иначе деградируют не только мышцы, но и нейронные связи.
«Контроль сахара — защита для сосудов мозга. Курение — один из самых мощных разрушителей. А высокое давление буквально “бомбит” мелкие сосуды мозга», — говорит медик.
Опасны также лишний вес и злоупотребление алкоголем: чуть больше 420 граммов крепкого алкоголя в неделю — прямой путь к проблемам.
В пожилом возрасте страшны социальная изоляция, жизнь в условиях грязного воздуха и потеря зрения — это канал связи с миром, который нельзя терять.
