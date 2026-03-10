Ричмонд
Алматы и область ожидают временные перебои с электричеством на четыре дня

В Алматы с 10 по 13 марта 2026 года пройдут плановые ремонтные работы на линиях электропередачи, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом стало известно из заявления пресс-службы АО «Алатау жарық компаниясы». Как уточняют специалисты, это станет причиной кратковременного отключения света.

«Во время этих работ обесточивание объектов будет производиться кратковременно только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания».АО «Алатау жарық компаниясы».

Запланированные ремонтные работы на электросетях включают в себя очистку проводов от посторонних предметов, частичную их замену, др., которые бригады выполняют, как правило, в течение не более 1,5−2 часов.

Стоит также отметить, что чаще всего работы проходят с 08:00 до 17:00.

Подробно ознакомиться со списком улиц и графиком в Алматы можно по этой ссылке.

Кроме того, работы идут и в Алматинской области. Их начали 9 марта. Закончатся они также, как и в Алматы 13 марта. Узнать, где могут отключить электричество, можно тут.

7 марта стало известно, что Китай запустил первую в мире летающую электростанцию.