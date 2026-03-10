Эксперт Егорычев допустил разработку Россией собственного мюонного коллайдера

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Отечественный мюонный коллайдер для изучения элементарных частиц, подобный тому, что намерены построить в США, может появиться до конца XXI века на базе самого длинного в стране тоннеля для ускорителя в подмосковном Протвино. Таким мнением поделился Виктор Егорычев, замдиректора по фундаментальным исследованиям Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт».
Мюоны — это элементарные частицы, похожие на электроны, но примерно в 200 раз тяжелее. Они рождаются в верхних слоях атмосферы при столкновении космических лучей с молекулами воздуха и постоянно проходят сквозь все вокруг.
Идею мюонного коллайдера в XX веке предложил основатель Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске Герш Будкер. В такой установке будут сталкиваться встречные пучки мюонов и антимюонов для изучения свойств этих частиц, проверки физических теорий и воссоздания условий ранней Вселенной. Однако создать такой коллайдер очень трудно из-за малой жизни мюонов, которая составляет сильно меньше секунды.
«Есть большие перспективы для создания в РФ мюонного коллайдера. Когда мы говорим о том, что нам нужны локомотивные проекты, то, возможно, мы должны подумать о том, чтобы до конца века постараться реализовать проект российского мюонного коллайдера. Это не что-то запредельное», — сказал он.
Согласно докладу, представленному Егорычевым, основой для будущей установки станет тоннель длинной 21 км, созданный в Протвино. Тоннель для подобных целей является самым длинным в России, что важно для ускорительной физики, поскольку от этого зависит максимальная энергия частиц. Несмотря на то, что строительство сооружения было завершено в 90-е годы, его техническое состояние поддерживается усилиями физиков в Протвино.
Егорычев пояснил, что летом 2025 года вышла открытая часть программы научного развития США, где сказано, что их основным проектом по физике элементарных частиц становится проект создания мюонного коллайдера во второй половине XXI века. «Для создания мюонного коллайдера — идея которого впервые была высказана Будкером здесь, в этих стенах, а реализовывать это собираются американцы — нужна хорошая протонная машина», — добавил он.
В России на базе тоннеля в Протвино планируется сначала построить и запустить ускорительный комплекс «У-1000», энергия которого будет составлять до 1 тыс. гигаэлектронвольт (ГэВ). По мнению Егорычева, модификация такой установки в будущем и позволит создать мюонный коллайдер.