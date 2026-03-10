Семилетнюю девочку вернули в Казахстан из Грузии спустя шесть месяцев

«В результате совместной работы Министерства просвещения РК и Посольства Казахстана в Грузии на родину возвращена семилетняя девочка, гражданка нашей страны. Работа по организации передачи ребенка велась на протяжении шести месяцев. За это время проведены переговоры по дипломатическим каналам, налажено взаимодействие с компетентными органами Грузии, оформлены необходимые документы и обеспечено правовое сопровождение процедуры», — говорится в сообщении во вторник.
По данным минпросвета, сейчас девочка находится в безопасных условиях и получает необходимую психологическую помощь. Проводится работа по ее дальнейшему семейному устройству в строгом соответствии с законодательством и с учетом интересов ребенка.
«В целях защиты прав, безопасности и неприкосновенности частной жизни ребенка персональные данные, обстоятельства его нахождения и иные сведения о нем являются конфиденциальными и не подлежат разглашению», — заключили в ведомстве.