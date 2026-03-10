Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семилетнюю девочку вернули в Казахстан из Грузии спустя шесть месяцев

Астана. 10 марта. КазТАГ — Из Грузии в Казахстан спустя шесть месяцев вернули семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба министерства просвещения. "В результате совместной…

Источник: КазТАГ

«В результате совместной работы Министерства просвещения РК и Посольства Казахстана в Грузии на родину возвращена семилетняя девочка, гражданка нашей страны. Работа по организации передачи ребенка велась на протяжении шести месяцев. За это время проведены переговоры по дипломатическим каналам, налажено взаимодействие с компетентными органами Грузии, оформлены необходимые документы и обеспечено правовое сопровождение процедуры», — говорится в сообщении во вторник.

По данным минпросвета, сейчас девочка находится в безопасных условиях и получает необходимую психологическую помощь. Проводится работа по ее дальнейшему семейному устройству в строгом соответствии с законодательством и с учетом интересов ребенка.

«В целях защиты прав, безопасности и неприкосновенности частной жизни ребенка персональные данные, обстоятельства его нахождения и иные сведения о нем являются конфиденциальными и не подлежат разглашению», — заключили в ведомстве.