Лукашенко сказал провести в Беларуси эксперимент, за которым он будет наблюдать

Так, белорусский лидер заметил, что в Беларуси есть поля, расположенные на холмах и представленные песчаными почвами. И предложил эксперимент, который может поспособствовать повышению качества таких полей. В частности, Лукашенко предложил попробовать смешать органические удобрения с торфом, чтобы повысить плодородие неблагоприятных для сельского хозяйства земель. И еще сказал, что можно было бы уложить на поля слой отходов от калийных солей, затем положить слой органики и еще слой торфа, а затем все это перемешать.