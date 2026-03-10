Лукашенко сказал провести в Беларуси эксперимент, за которым он будет наблюдать

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал провести в Беларуси необычный эксперимент, передает БелТА.
Так, белорусский лидер заметил, что в Беларуси есть поля, расположенные на холмах и представленные песчаными почвами. И предложил эксперимент, который может поспособствовать повышению качества таких полей. В частности, Лукашенко предложил попробовать смешать органические удобрения с торфом, чтобы повысить плодородие неблагоприятных для сельского хозяйства земель. И еще сказал, что можно было бы уложить на поля слой отходов от калийных солей, затем положить слой органики и еще слой торфа, а затем все это перемешать.
— Что получится? Наверное, хуже не будет. Там же все-таки часть удобрений калийных остается. Запахать их, а следом внести торф и органические удобрения, — предположил глава государства.
Лукашенко заметил, что однозначно такие манипуляции приведут к улучшению для почвы. И сказал, что сам проследит за таким экспериментом на земле.
— Насколько это экономически обоснованно, надо поэкспериментировать. Я готов понаблюдать, — заключил белорусский президент.
Мы писали, что 10 марта Александр Лукашенко собрал «тяжелую артиллерию» белорусской экономики.