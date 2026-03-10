В Max зарегистрировались 100 млн пользователей

В свою очередь ежедневная аудитория Мах достигла 70 млн пользователей. Также с момента запуска мессенджера отправлено 62 млрд сообщений, совершено более 3 млрд звонков, записано и отправлено 470 млн видеокружков, а количество групповых чатов выросло до 25,5 млн. «Авторы, блогеры, пользователи и компании создали в Max 2,2 млн публичных и приватных каналов», — добавили в пресс-службе.