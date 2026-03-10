В Башкирии выпускников 11-х классов стало больше, чем бюджетных мест

Глава госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина на оперативном совещании правительства рассказала о предстоящей приемной кампании. По ее словам, ключевым фактором станет высокая рождаемость 2008 года: в этом году в республике насчитывается больше 16,5 тысячи выпускников 11-х классов, которые могут стать абитуриентами.
Объем бюджетных мест в вузах и ссузах региона на 2026 год составил 17 424. Это на 3,2 процента больше, чем в прошлом году. Увеличение затронуло программы среднего профессионального образования, аспирантуры и ординатуры, подготовку кадров высшей квалификации тоже расширили.
