В Башкирии выпускников 11-х классов стало больше, чем бюджетных мест

Глава госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина на оперативном совещании правительства рассказала о предстоящей приемной кампании. По ее словам, ключевым фактором станет высокая рождаемость 2008 года: в этом году в республике насчитывается больше 16,5 тысячи выпускников 11-х классов, которые могут стать абитуриентами.