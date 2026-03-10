Ниже −30: в Казани побит температурный рекорд

Эксперт отметил, что арктическое вторжение сильно затронуло Татарстан, сильнее, чем, например, Подмосковье, но погода улучшается. Прогноз Шувалова предполагает солнечную погоду в регионе с давлением чуть выше нормы, что минимизирует вероятность существенных осадков. Ночные заморозки сохранятся, но пик морозов пройден. Подобные резкие температурные колебания, отмечающиеся в последние недели, характерны не только для Татарстана, но и для Урала и Юго-Западной Сибири, где месяцами наблюдались скачки от −30 до +5 градусов.