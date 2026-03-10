Ричмонд
Ниже −30: в Казани побит температурный рекорд

Синоптик объяснил причину резких температурных колебаний.

В столице Татарстана зафиксировали новый температурный рекорд: 10 марта столбик термометра опустился до отметки −30,5 градуса, побив показатель 1908 года. Гидрометцентр РТ подтвердил это наблюдение. Предыдущий абсолютный минимум для этой даты, установленный в 1908 году на метеостанции «Казань Университет», составлял −27,3 градуса. Таким образом, нынешний мороз оказался почти на три градуса сильнее.

Последний температурный рекорд в городе был отмечен 18 ноября 2025 года, когда воздух прогрелся до +8,9 градуса, превысив значение 1923 года (+8,8 градуса).

Однако после этих рекордных холодов в Казани ожидается значительное потепление. Уже в ближайшие дни прогнозируется солнечная погода с положительными дневными температурами. Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, после возможного небольшого снегопада в текущий день, на следующий температура днем приблизится к нулю. К концу недели ожидается много солнца, а воздух прогреется до +3−5 градусов.

Эксперт отметил, что арктическое вторжение сильно затронуло Татарстан, сильнее, чем, например, Подмосковье, но погода улучшается. Прогноз Шувалова предполагает солнечную погоду в регионе с давлением чуть выше нормы, что минимизирует вероятность существенных осадков. Ночные заморозки сохранятся, но пик морозов пройден. Подобные резкие температурные колебания, отмечающиеся в последние недели, характерны не только для Татарстана, но и для Урала и Юго-Западной Сибири, где месяцами наблюдались скачки от −30 до +5 градусов.

Как пишет ИА «Татар-информ», синоптик объясняет такие погодные метаморфозы преобладанием региональных атмосферных процессов, при которых воздушные массы активно сменяют друг друга, перемещаясь с юга на север и обратно, что и вызывает резкие перепады температуры.