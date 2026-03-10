В Башкирии отметят 100-летие композитора Александра Зацепина

Композитор написал свыше 300 композиций к более 100 фильмам и мультфильмам. Песни из кинофильмов «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию», «Земля Санникова» и многих других давно стали хитами и любимы в народе до сих пор. Александр Зацепин — народный артист России, Герой Труда РФ, член Союза композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР. Сегодня композитор работает над новыми мюзиклами и планирует написать еще один балет.