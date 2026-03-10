В Башкирии отметят 100-летие композитора Александра Зацепина

К 100-летию выдающегося советского и российского композитора Александра Зацепина в Башкирии организуют концерт «Есть только миг между прошлым и будущим…» (6+). Премьера программы оркестра русских народных инструментов Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения состоится 13 марта.
Композитор написал свыше 300 композиций к более 100 фильмам и мультфильмам. Песни из кинофильмов «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию», «Земля Санникова» и многих других давно стали хитами и любимы в народе до сих пор. Александр Зацепин — народный артист России, Герой Труда РФ, член Союза композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР. Сегодня композитор работает над новыми мюзиклами и планирует написать еще один балет.
«Наша программа отдает дань уважения выдающемуся мастеру отечественной музыки, чье творчество оставило неизгладимый след в истории советской и российской эстрады и кинематографа. На концерте зрители смогут услышать оригинальные аранжировки, созданные специально для оркестра русских народных инструментов, которые привносят новое звучание в хорошо знакомые мелодии. Этот концерт станет настоящим подарком для всех, кто ценит отечественную музыку. Она позволит окунуться в атмосферу любимых кинофильмов, вспомнить яркие моменты прошлого и насладиться красотой и гармонией музыкальных произведений, прошедших испытание временем», — рассказала художественный руководитель филармонии Лира Файзуллина.
Особое внимание уделено исполнительскому мастерству солистов оркестра, которые продемонстрируют виртуозное владение народными инструментами, такими как домра, балалайка, гусли, баян и другие. Звучание оркестра, сочетающее в себе богатство тембров и выразительность, позволит слушателям по-новому взглянуть на музыку Александра Зацепина и ощутить ее глубину и эмоциональность.
