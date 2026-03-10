Ричмонд
Более 50 тонн мяса птицы и кормов отправились из Ростовской области в Абхазию

Россельхознадзор проконтролировал экспорт подконтрольной продукции в Абхазию.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 24 по 27 февраля оформило три партии продукции, предназначенной для экспорта в Абхазию. Общий вес подконтрольных госветнадзору грузов составил 54,3 тонны. Досмотр и оформление проводились в местах полного таможенного контроля на территории Ростовской области.

Экспорту подлежали мясо птицы общим весом 38,2 тонны. Кроме того, за рубеж были направлены корма для непродуктивных животных объемом 16,1 тонны. Вся продукция прошла необходимые лабораторные исследования.

По результатам проверок нарушений не выявлено. Продукция была признана безопасной.

