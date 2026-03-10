Ричмонд
Гигантский абсцесс печени удалили у пожилого мужчины из Новокузнецка

85-летний пациент поступил в больницу с температурой, которую не сбивали лекарства.

Источник: Комсомольская правда

Пожилому мужчине из Кузбасса со страшным диагнозом удалили литр патологической жидкости из-за воспаления печени. Об этом сообщает сайт VSE42.Ru со ссылкой на министерство здравоохранения Кемеровской области.

Пациента доставила бригада скорой в Кузбасскую клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. У него долго держалась высокая температура. Жаропонижающие не помогали.

Врачи обнаружили у пенсионера гигантский абсцесс печени размером 10 на 15 сантиметров. Такое состояние грозило заражением крови и смертью. Медики провели малоинвазивную операцию под контролем УЗИ. Они дренировали очаг воспаления и удалили около литра гноя.

Сейчас пациент чувствует себя лучше. Ему назначили курс антибиотиков. Из-за щадящей операции организм пожилого человека должен восстанавливаться быстрее, уверены врачи.

