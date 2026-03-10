Гигантский абсцесс печени удалили у пожилого мужчины из Новокузнецка

Врачи обнаружили у пенсионера гигантский абсцесс печени размером 10 на 15 сантиметров. Такое состояние грозило заражением крови и смертью. Медики провели малоинвазивную операцию под контролем УЗИ. Они дренировали очаг воспаления и удалили около литра гноя.