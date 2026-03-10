Пассажирский поезд отправился из Иркутска в Китай впервые за шесть лет

Спустя шесть лет перерыва из Иркутска снова можно уехать в Китай на поезде. 6 марта отправился первый состав по маршруту Иркутск — Чита — Маньчжурия. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской железной дороги.
— Пассажиры едут в беспересадочных вагонах сначала в составе поезда № 328/327 до Забайкальска, а затем вагоны присоединяют к поезду № 354/353, который пересекает границу и следует до Маньчжурии, — уточняется в сообщении.
Пассажиры едут в беспересадочных вагонах. Фото: Восточно-Сибирская железная дорога.
Весь путь займёт чуть больше полутора суток: 1 день 13 часов 15 минут. Возобновление рейсов через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия стало возможным после снятия ковидных ограничений и введения Китаем безвизового режима для жителей России.
