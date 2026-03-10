Пассажирский поезд отправился из Иркутска в Китай впервые за шесть лет

Спустя шесть лет перерыва из Иркутска снова можно уехать в Китай на поезде. 6 марта отправился первый состав по маршруту Иркутск — Чита — Маньчжурия. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской железной дороги.