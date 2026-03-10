Омичам посоветовали проверять кровь на антитела к HCV, заботясь о печени

10 марта омский минздрав предупредил местных жителей об опасности гепатита C, который способен годами разрушать печень без явных симптомов. Вирус передается преимущественно через кровь: при использовании нестерильных инструментов для татуировок, маникюра, а также чужих бритв и зубных щеток. Инфекция не переходит к окружающим через рукопожатия, посуду или кашель.
«Гепатит C — серьезное и весьма опасное заболевание. Если его поздно обнаружить и пустить на самотек, то это может привести к циррозу (тяжелому поражению печени) или даже к онкологии органа. Однако гепатит С может быть излечим. Необходимо проходить регулярные медицинские обследования, диспансеризацию», — сказала врач-методист областного Центра общественного здоровья Марина Дворак.
На ранних стадиях болезнь часто выявляют случайно. Современные препараты позволяют полностью вылечить большинство пациентов, но вакцины от вируса пока не существует. Медики советуют хотя бы раз в год сдавать анализ крови на антитела к HCV.
