Омичам посоветовали проверять кровь на антитела к HCV, заботясь о печени

«Гепатит C — серьезное и весьма опасное заболевание. Если его поздно обнаружить и пустить на самотек, то это может привести к циррозу (тяжелому поражению печени) или даже к онкологии органа. Однако гепатит С может быть излечим. Необходимо проходить регулярные медицинские обследования, диспансеризацию», — сказала врач-методист областного Центра общественного здоровья Марина Дворак.