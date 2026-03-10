«Все отключения и ограничения происходят строго в соответствии с действующим законодательством, информация об этом предоставлялась. Связано это все с, наверное, главной необходимостью обеспечения безопасности», — сказал Песков.
В Кремле прокомментировали отключения интернета в России
Все отключения и ограничения интернета и связи происходят строго в соответствии с действующим законодательством. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».