Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле прокомментировали отключения интернета в России

Все отключения и ограничения интернета и связи происходят строго в соответствии с действующим законодательством. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

Источник: Reuters

«Все отключения и ограничения происходят строго в соответствии с действующим законодательством, информация об этом предоставлялась. Связано это все с, наверное, главной необходимостью обеспечения безопасности», — сказал Песков.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше