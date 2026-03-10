Лукашенко сказал, кто будет решать важные для Беларуси вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как будут решаться важные для республики вопросы, сообщает БелТА.
Так, во время доклада по вопросам текущей деятельности Нацбанка белорусский лидер выступил за здоровую конкуренцию в решении важных для страны вопросов. При этом он заметил, что не следует потерять Нацбанк и его специалистов, которые в эти непростые времена помогут в экономике и финансах, в первую очередь.
При этом Лукашенко предупредил, чтобы не возникало каких-либо трений. И сказал, кто будет решать важные вопросы.
— Решение вопросов за нами. Решать будем все вместе, все это прекрасно понимают, — заметил он.
Лукашенко добавил, что он выступает за здоровую конкуренцию, когда кто-либо предлагает, как лучше и качественнее решить тот или иной вопрос, кроме основных своих обязанностей.
Также Александр Лукашенко сказал провести в Беларуси эксперимент, за которым он будет наблюдать.
