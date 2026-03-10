Лукашенко сказал, кто будет решать важные для Беларуси вопросы

Так, во время доклада по вопросам текущей деятельности Нацбанка белорусский лидер выступил за здоровую конкуренцию в решении важных для страны вопросов. При этом он заметил, что не следует потерять Нацбанк и его специалистов, которые в эти непростые времена помогут в экономике и финансах, в первую очередь.