Лукашенко сказал, кто будет решать важные для Беларуси вопросы

Лукашенко сказал о решении важных для Беларуси вопросов.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как будут решаться важные для республики вопросы, сообщает БелТА.

Так, во время доклада по вопросам текущей деятельности Нацбанка белорусский лидер выступил за здоровую конкуренцию в решении важных для страны вопросов. При этом он заметил, что не следует потерять Нацбанк и его специалистов, которые в эти непростые времена помогут в экономике и финансах, в первую очередь.

При этом Лукашенко предупредил, чтобы не возникало каких-либо трений. И сказал, кто будет решать важные вопросы.

— Решение вопросов за нами. Решать будем все вместе, все это прекрасно понимают, — заметил он.

Лукашенко добавил, что он выступает за здоровую конкуренцию, когда кто-либо предлагает, как лучше и качественнее решить тот или иной вопрос, кроме основных своих обязанностей.

Также Александр Лукашенко сказал провести в Беларуси эксперимент, за которым он будет наблюдать.

Мы писали, что 10 марта глава государства собрал «тяжелую артиллерию» белорусской экономики.

