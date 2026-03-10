В Башкирии заболеваемость ОРВИ выросла почти на 9 процентов за неделю

В Башкирии зафиксировали очередной рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заразившихся увеличилось на 8,8 процента. Почти половина пациентов — 47,4 процента — дети до 14 лет. При этом доля вирусов гриппа в регионе существенно снизилась, сейчас преобладают возбудители негриппозной природы.
В ведомстве напомнили о простых мерах профилактики: чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения, избегать тесных контактов с людьми, у которых есть признаки простуды. Также рекомендуют укреплять иммунитет с помощью сбалансированного питания, полноценного сна и физической активности.
