Найден способ усовершенствовать «лаборатории на чипе»

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские исследователи обнаружили эффект, который позволит усовершенствовать применяемые в медицине и научных исследованиях «лаборатории на чипе», которые используют для перемещения жидкостей электрическое поле. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Авторы работы — сотрудники лаборатории механики многофазных сред НИИ механики и физического факультета МГУ, а также Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН — построили новую модель течения водного электролита с переменной диэлектрической проницаемостью под действием электрического поля. Эксперименты показали, что вблизи поверхности возникает еще более тонкий слой молекул, обладающий существенно меньшей проницаемостью и пониженной вязкостью. В этом слое может содержаться высокая концентрация диффузных ионов.
«Построенная модель и обнаруженный эффект могут быть использованы при проектировании новых микрофлюидных устройств, например, сенсоров и микрочипов. Микрочипы-лаборатории (lab-on-a-chip, “лаборатории на чипе”), где электрическое поле используется для перемещения жидкостей без механических насосов, применяются в медицинской диагностике, биохимическом анализе, генетических исследованиях и химическом синтезе на микромасштабе», — уточнили в МГУ.
Выводы авторов также помогут усовершенствовать системы очистки и разделения растворов и микрореакторы, которые требуют точного контроля движения ионов и жидкостей вблизи поверхностей.
«Нам удалось показать, что влияние подвижных ионов в пристеночной зоне и пониженной вязкости жидкости на электроосмотический поток может быть весьма значительным и приводить к заметному увеличению скорости электроосмоса по сравнению с обычным однослойным электролитом», — отметил один из авторов работы, старший научный сотрудник лаборатории механики многофазных сред НИИ механики МГУ Евгений Асмолов, которого цитирует пресс-служба вуза.
Результаты работы опубликованы в журнале Physics of Fluids.