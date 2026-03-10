Найден способ усовершенствовать «лаборатории на чипе»

Авторы работы — сотрудники лаборатории механики многофазных сред НИИ механики и физического факультета МГУ, а также Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН — построили новую модель течения водного электролита с переменной диэлектрической проницаемостью под действием электрического поля. Эксперименты показали, что вблизи поверхности возникает еще более тонкий слой молекул, обладающий существенно меньшей проницаемостью и пониженной вязкостью. В этом слое может содержаться высокая концентрация диффузных ионов.