Полиция назвала причину пожара во дворе ЖК в Волгограде

Ранним утром 9 марта 2026 года в Волгограде произошло ЧП: во дворе дома № 5 по проспекту Жукова загорелся автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в полицию Дзержинского района в 03:40, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Прибывшие на место происшествия эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области провели тщательный осмотр. Они установили, что причиной возгорания стал не несчастный случай, а умышленный поджог. Это означает, что кто-то намеренно поджег машину.
Следователи уже завели уголовное дело и ищут виновного.