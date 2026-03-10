Омская мэрия сдвинула окончание второго этапа ремонта моста у телецентра

Управление капительного строительства Омска и подрядчик реконструкции моста у телецентра, компания «Стройтраст», сдвинули сроки окончания второго этапа данных работ. Теперь оно запланировано на 15 апреля этого года.
Данные о сдвиге следуют из лота, размещенного на официальном портале госзакупок. Ранее планировали завершить второй этап 27 февраля. А до того сроком окончания работ было 31 декабря 2025 года.
В документе уточнено, что на 780 млн рублей планируется произвести инженерно-техническое проектирование, выполнить ремонт конструкций опор, мостового полотна и устройство лестничных сходов.
Дата начала третьего этапа еще не уточнена. Окончание реконструкции в целом предполагается к 1 декабря 2026 года. Общая сумма затрат составляет пока почти 2,9 млрд рублей.
Изначально на мосту начали ремонт с конца ноября 2024 года, полностью движение из-за этого на нем не перекрывали. Но в любом случае из-за этого перед ним с обоих берегов регулярно возникают большие «пробки».
Ранее мы писали, что проверку проблемы невыплаты зарплаты здешним ремонтникам начала прокуратура.