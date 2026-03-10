Более миллиона рублей штрафов за неделю получили воронежцы за неоплату парковок

За прошедшую неделю жители Воронежа заплатят более 1 млн рублей штрафов за пренебрежение правилами платной парковки. Итоги работы административной комиссии за этот период были озвучены 10 марта в управе Центрального района.
Там пояснили, что на прошедшем заседании комиссия рассмотрела 422 дела об административных правонарушениях. Подавляющее большинство протоколов было составлено по статье 33.2 закона Воронежской области, которая предусматривает ответственность за размещение транспортного средства на платной парковке без внесения платы. Общая сумма штрафов, назначенных по данной статье, превысила 1 миллион рублей.
Помимо нарушений правил парковки, комиссия рассмотрела и другие административные дела. Общая сумма штрафов по остальным статьям составила более 100 тысяч рублей.
Всего же с начала 2026 года административная комиссия Центрального района провела 12 заседаний. За это время было рассмотрено 3 878 дел, а общая сумма наложенных на воронежцев штрафов достигла внушительной цифры — более 10,5 млн рублей.