Денежную прибавку за возраст и инвалидность стали получать волгоградцы

Размер доплаты за одного родственника — треть фиксированной выплаты к пенсии, а, если иждивенцев двое, доплату удваивают. При наличии у пенсионера трех и более человек на содержании доплата будет составлять 100% фиксированной выплаты. Доплата за одного родственника на попечении будет примерно 3195 рублей, за двоих — около 6390 рублей, а за троих — почти 9585 рублей.