Комиссия Минздрава выясняет обстоятельства смерти роженицы и ребенка в Дзержинске 8 марта

Минздрав выясняет обстоятельства смерти роженицы и ребенка в Дзержинске 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сообщили о смерти в Дзержинской центральной районной больнице беременной женщины.

Начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Леонид Недень от имени всего Минздрава выразил соболезнования семье женщины, которая умерла 8 марта в больнице в Дзержинске. Он рассказал, что сейчас работает специальная комиссия, в состав которой входят внештатные специалисты Минздрава, для оценки всех этапов оказания медицинской помощи.

— Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов патологоанатомического вскрытия и проведения судебно-медицинской экспертизы, — прокомментировал представитель Минздрава.

