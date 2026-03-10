Стали известны подробности жуткого ДТП с двумя «Ладами» под Волгоградом

Два человека погибли, пострадавшая в аварии женщина попала в больницу после жуткого столкновения двух отечественных легковых автомобилей в Среднеахтубинском районе 9 марта.
По данным регионального главка МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось около 12:45 на 39 км автодороги «Волгоград — Астрахань». 45-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» пошел на обгон, хотя дорожная разметка на данном участке не позволяет выполнять такой маневр. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с попутной «Ладой Веста», водитель которой собирался повернуть налево.
Судя по фото с места происшествия, причиной гибели водителя и пассажира «Лады Гранта» стало то, что от удара машина слетела с дороги и врезалась в столб. Пассажирку этого же автомобиля доставила в медучреждение бригада скорой.
