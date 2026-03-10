Синоптик рассказала, на сколько уменьшатся сугробы на этой неделе в Москве

«Высота снежного покрова на этой неделе уменьшится вдвое и станет даже ниже, чем обычно в середине марта. По нашим расчетам, к началу следующей недели она не превысит 20 см (норма для этих дней 25−27 см). С точки зрения интенсивности половодья ситуация обещает быть очень напряженной. Ведь снег будет стремительно таять из-за очень теплой погоды», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.